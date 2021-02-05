شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الجمعة 5-2-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فيما تباين سعر يورو 1 يورو = 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.50 ريال سعودى.
فى سياق متصل، شهد سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلي المصري عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو = 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.50 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 28.15 ين يابانى مقابل سعره أمس كان بـ 28.08 ين يابانى
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 217.57 ريال سعودى مقابل سعره أمس 218.10 ريال.
ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار.
وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.
سعر الذهب عيار 24بنحو 217.57 ريال بما يعادل 58.00$سعر الذهب عيار 22بنحو 199.44 ريال بما يعادل 53.17$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.38 ريال بما يعادل 50.75$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.18 ريال بما يعادل 43.50$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.92 ريال بما يعادل 33.84$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.79 ريال بما يعادل 29.00$ سعر أوقية الذهببنحو 6,766 ريال بما يعادل 1,804$ سعر جنيه الذهببنحو 1,523 ريال بما يعادل 406.03$ سعر كيلو الذهببنحو 217,571 ريال بما يعادل 58,003$