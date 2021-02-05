شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الجمعة 5-2-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فيما تباين سعر يورو 1 يورو = 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.50 ريال سعودى.

فى سياق متصل، شهد سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلي المصري عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.50 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 28.15 ين يابانى مقابل سعره أمس كان بـ 28.08 ين يابانى





جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصرى.





درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 217.57 ريال سعودى مقابل سعره أمس 218.10 ريال.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار. وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.