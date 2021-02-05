شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار مستوى 0.7625 الذي يمثل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو التصحيحي الهابط، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ودون 0.7665 ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً، حيث إن اختراقها سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يتواجد الهدف التصحيحي التالي عند 0.7505.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7520 والمقاومة 0.7640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط