شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ليعيد اختبار مستوى 1820.00 المكسور سابقاً، والذي عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع لهذا اليوم، حيث لا يزال الاتجاه الهابط مرجحاً بثبات السعر دون مستويات 1820.00 و1838.10، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لزيارة مستوى 1765.00 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط