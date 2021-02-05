شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً ليخترق مستوى 1.3690 ويحاول الثبات فوقه، مما يشير إلى توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 1.3815 كمحطة تالية، بينما التداول دونه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1.3495.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً ما لم يغلق السعر الشمعة اليومية فوق 1.3690.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3570 والمقاومة 1.3770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط