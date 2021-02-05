شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة الآن ليهاجم مستوى 1.1976 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستوى 1.2064 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتداول دون 1.1976 مجدداً لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1888.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط