شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ضعيف- تحليل - 5-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديم تداولات ضعيفة نظرا لتمركزه السلبي والمتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 126.70 ليزيد ذلك من فرص تقديمه لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

ففي حال تسلل السعر حاليا دون مستوى 126.05 فإن ذلك سيفتح الباب أمامه لتشكيل موجات سلبية جديدة قد تمتد نحو 125.80 و 125.05 على التوالي, أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب القفز فوق الحاجز المذكور سابقا ليمكنه ذلك من البدء بتشكيل موجات إيجابية قد تمتد نحو 127.10 و 127.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 125.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز