شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الهدف-تحليل - 5-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا ثبات مستوى الدعم المتمركز عند 143.00 لنلاحظ مهاجمته بذلك لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والذي شكّل مؤخرا الهدف الإيجابي الأول باستقراره عند 144.35.

ما سبق, يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الصاعد لنتوقع بتعرضه حاليا لضغوط إيجابية جديدة, البدء باستهداف مستويات إضافية قد تمتد نحو 144.95 و 146.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.40 و 144.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد