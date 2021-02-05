شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– تحليل - 5-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر البلاتين لتقديم تداولات بطيئة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب الحاجز الاولي المستقر قرب 1110.00, نود التذكير بأن السيناريو التصحيحي الهابط سيبقى قائم بثبات المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 1155.00 لنبقى بانتظار تسجيله للأهداف المستقرة عند 1025.00 و 975.00 على التوالي.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الرئيسية فإن ذلك سيلغي النظرة التصحيحية الهابطة ولنبدأ بترجيح سيطرة الميل الصاعد من جديد لنتوقع استهدافه بذلك للعديد من المستويات الإيجابية والتي قد تبدأ من 1193.00,

نطاق التداول المتوقع ما بين 1125.00 و 1080.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط