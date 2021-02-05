شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة شهرين قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل العملة الأمريكية بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ تشرين الأول /أكتوبر الماضي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 91.33 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.60 نقطة الأعلى منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.45% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلي صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا قرابة 1.0% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يعاذ هذا الأداء الأسبوعي الأفضل فى غضون خمسة أشهر إلى تسارع عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، مع تسارع عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة ،فى ظل التوترات التي سيطرت أسواق المال العالمية المرتبطة بسهم شركة جيم ستوب.

وقفز سهم جيم ستوب خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي من 20$ إلى 483$ ، بعدما أجبر مستثمري التجزئة ،صناديق التحوط والاستثمار الكبرى على تغطية مراكز البيع على المكشوف ، الأمر الذي كبد تلك الصناديق خسائر بمليارات الدولارات.

وخوفا من تكرار تلك الأحداث مع أصول مالية أخري ، تتسارع وتيرة تغطية المراكز الضخمة المفتوحة على تلك الأصول ، ومن ضمن تلك الأصول الدولار الأمريكي الذي سجل الشهر الماضي أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات العالمية.

دعم تلك المكاسب أيضا توقعات حدوث انتعاش اقتصادي فى الولايات المتحدة أسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الواسع فى البلاد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال كانون الثاني/يناير ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول /2021.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 85 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع فقد 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 6.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع 0.8% الشهر السابق.