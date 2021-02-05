شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 26.75$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.35$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.18$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 2.0% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 25.89$ للأوقية.

قفزت أسعار الفضة فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع ، لأعلى مستوى فى ستة أشهر عند 30.10$ للأوقية ، بفضل الطلب الواسع لمستثمري التجزئة ، وتسارع عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة على المعدن الأبيض.

وتلك القفزة فى الأسعار بدأت مع تداول منشورات على موقع "ريديت" تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة "ETFs" المدعومة بقضبان الفضة الحاضرة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال كانون الثاني/يناير ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول /2021.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 85 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع فقد 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 6.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع 0.8% الشهر السابق.