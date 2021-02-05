شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 5-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث ثبت فى البنك الأهلى المصرى عند 18.74 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.22 جنيه للشراء، 21.55 جنيه للبيع.





18.85 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.74 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.74 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.73 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.73 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.67 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.71 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

18.95 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.71 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.74 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.