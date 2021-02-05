شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 59.12 دولار لبرنت و56.52 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 59.12 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 28 سنتا أو ما يوازى 0.5%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.52 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 29 سنتا أو ما يوازى 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم الجمعة لأعلى مستوياتها فى عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام وفقا لرويترز.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأربعاء، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.