شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بقيمة 5 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا فى مصر 795 جنيها، على خلفية صعود اونصة الذهب إلى 1805 دولار.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 681 جنيها.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 24 سجل 908 جنيهات.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

اونصة الذهب 1805 دولارات.

سجلت مبيعات الذهب في مصر، تراجع بلغت نسبته 50 % يناير 2021، قياسا على نفس الشهر من العام الماضى، وفق ما قاله رأفت فريد أحد تجار الذهب بالجيزة، والذى أكد أن تراجع مبيعات الذهب جاء نتيجة إجراءات مواجهة كورونا وانخفاض عدد حفلات الزفاف وكذلك الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر.

وقال رأفت فريد ”الخليج 365”، إن السوق يشهد حاليا طلب مرتفع على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، والتي تتراوح أوزانها بين 2 إلى 4 جرامات من الأعيرة المختلفة خاصة عيار 18 والذى يلقى قبولا في السوق حاليا.

وأشار إلى أن مستقبل حركة سعر الذهب مبهم حتى الآن وذلك مع اقتراب خطة وحزمة تحفيز أمريكية تقدر بـ 1.9 ترليون دولار، وهو ما يؤثر في حركة سعر الذهب، لأن الدولار عرضة للتغير المستمر، وكذلك ارتفاع وهبوط عائد السندات الأمريكية بصورة مستمرة كلها عوامل تؤثر في حركة المعدن النفيس.