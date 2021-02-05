شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يوقع بروتوكول لدعم الخدمات المالية الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع شركة "باى سكاى" فى مجال حلول الدفع الإلكترونى والخدمات المالية الرقمية، وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتطبيق أهداف الشمول المالي بما يُساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى التعاون مع جميع الشركات والهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية التي يعتزم البريد المصرى تحقيقها.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصرى تحول من الشمول المالى إلى التمكين الرقمي حيث أنه يسعى حالياً إلى تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات بهدف الوصول إلى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات بما يتواكب مع متطلبات خطة التمكين الرقمى بالبريد المصرى، وبما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاندماج والتكامل المالى بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ومن جانبه، صرح الدكتور وليد صادق رئيس مجلس إدارة شركة "باى سكاى"، نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة البريد المصرى كونه أحد أعرق الكيانات الخدمية والمالية بالسوق المصرى والذى تمتد خدماته لتشمل عشرات الملايين من المواطنين و نطمح من خلال هذه الشراكة أن نقدم لهم حلول رقمية و مالية متكاملة لتحقيق رؤية الدولة للتمكين الرقمي للمصريين"

وأضاف دكتور وليد صادق أن منصة "yalla الرقمية" تقدم العديد من الخدمات لعملائها من الأفراد والمؤسسات لتمكينهم من إدارة تعاملاتهم اليومية المالية والغير مالية لتكون بمثابة أول تطبيق ذكى شامل (Super App) يجمع العديد من الخدمات عن طريق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة (FinTech) وتطبيقات الذكاء الاصطناعى "ai".

و"باى سكاى" هى شركة متخصصة فى مجال حلول المدفوعات الالكترونية بمصر والشرق الاوسط والتى تقدم حلول الدفع الالكترونى والتحول الرقمى لكبرى المؤسسات المصرفية والحكومات بالمنطقة لتعزيز اجندات التنمية الاقتصادية والشمول المالى والتمكين الرقمى.



البريد يرفع بروتوكول



توقيع بروتوكول لدعم الخدمات الرقمية