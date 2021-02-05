شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لأعلى مستوى فى عام بفضل تفاؤل حيال النمو الأمريكى وقيود الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لأعلى مستوياتها في عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 59.12 دولار للبرميل، بعد أن بلغت مستوى مرتفعا عند 59.41 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير من العام الماضي. ويمضي برنت على مسار الارتفاع 6% في الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 56.52 دولار للبرميل بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 56.84 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 22 يناير من العام الماضي. ويتجه الخام القياسي لتحقيق مكسب أسبوعي ثمانية بالمئة.

وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة لدى فاندا إنسايتس "زيادة الثقة في تحسن الاقتصاد والتعافي الوشيك للطلب على النفط حافزان كبيران للخام.

"في الوقت الحالي، يعزز الشح المتزامن للإمدادات بسبب التخفيضات السعودية الإضافية الأجواء المواتية...ربما يكون برنت في طريقه صوب المستوى المهم البالغ 60 دولارا".

وتشجعت الأسواق بفضل طلبيات على السلع الأمريكية أقوى من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، والآمال في موافقة سريعة من جانب المشرعين على خطة لتخفيف تداعيات كورونا يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.