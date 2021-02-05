شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح، اليوم الجمعة 5-2-2021، استقرارا فى السوق المحلى حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها.

وأضاف الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الحديد لجميع الشركات مستقرة في السوق، وذلك نظرا لوجود كميات كبيرة من الإنتاج خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انخفاضا في حركة البناء، بسبب تعديل اشتراطات البناء بالمحافظات، والذي أعلنت عنه الحكومة خلال الشهر الماضي، مضيفا أن السوق قد يشهد رواجا عقب شهر رمضان المقبل.