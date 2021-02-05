شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الجمعة.. 650-680 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق مواد البناء يشهد استقرارا منذ بداية العام خلصة فيما يخص أسعار الأسمنت والجبس والطوب وفقا للسعر المحلى اليوم الجمعة 5-2-2021.

وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن معظم خامات البناء من حديد وأسمنت وطوب بناء شهدوا استقرارا فى الأسعار، حيث سجل سعر الاسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزينى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تم إنشاء عددا من مصانع الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.