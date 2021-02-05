شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم 1 - 1.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 5-2-2021، استقرارا فى سوق العبور للجملة، بحسب ما أعلنت عنه شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار البطاطس 1 - 2 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 2-3.5 جنيه للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.