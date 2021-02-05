الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 110- 140جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 5-2-2021  استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية. 

 

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو. 

 

وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتحت المنافذ والفروع لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا الاستمرار  في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير الجاري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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