شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتوسع مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى عام 2021 ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تحقيق كبرى الشركات نتائج أرباح أفضل من التقديرات ، بالإضافة إلى مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 09:10 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 411.10 نقطة الأعلى منذ 21 كانون الثاني/يناير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود واسع لقطاع البنوك والشركات المالية ، بعد تصريحات المركزي البريطاني عن أسعار الفائدة السلبية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع يقترب من 1.5% ، بفضل الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

وعلى صعيد كامل جلسات هذا الأسبوع ،فمؤشر ستوكس أوروبا مرتفعا قرابة 4% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى العام الجديد 2021.

دعم تلك المكاسب تحقيق كبرى الشركات والبنوك فى أوروبا أرباحا أفضل من تقديرات الخبراء خلال الربع الأول من العام الجاري.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,872.42 نقطة.

دعم تلك المكاسب القياسية توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،بجانب آمال قرب تمرير الكونغرس حزمة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.2%.