شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتد من أدنى مستوى فى شهرين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لتتداول مرة أخرى فوق الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة ، لكن المعدن الثمين لا يزال بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.0% إلى 1,811.32$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,793.68$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,792.06$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 1,784.94$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فأسعار الذهب لا تزال منخفضة بنسبة 2.0%، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

سجلت العملة الأمريكية يوم الجمعة أعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع استمرار عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التوترات التي سيطرت أسواق المال العالمية المرتبطة بسهم شركة جيم ستوب.

دعم الدولار أيضا توقعات حدوث انتعاش اقتصادي فى الولايات المتحدة أسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الواسع فى البلاد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال كانون الثاني/يناير ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول /2021.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 85 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع فقد 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 6.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع 0.8% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 2.34 طن متري ، فى أول زيادة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,159.84 طن متري ، ليرتد من إجمالي 1,157.50 طن متري الذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.