شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود والخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى 13 شهرا ، وخام برنت أعلى مستوى فى عام ، بفضل علامات إيجابية على النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، واستمرار تحسن مستويات استهلاك الوقود فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، يدعم تلك الارتفاعات أيضا قرار اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" بالحفاظ على تخفيضات الإنتاج الحالية فى آذار/مارس المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 56.85$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 56.43$، وسجل أدنى مستوي عند 56.43$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.85% إلى مستوي 59.50$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 59.00$ ، وسجل أدنى مستوي عند 59.00$.

عند تسوية الخميس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا قرابة 1.0% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

عززت بيانات قوية صادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وعن الوظائف الجديدة فى القطاع الخاص وعن أداء قطاع الخدمات ، آمال حدوث نمو اقتصادي قوي فى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من هذا العام.

بجانب اقتراب الكونغرس من تمرير خطة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار ،والتي أعلن عنها الرئيس "جو بايدن" قبل تواليه مهام منصب رئاسة الولايات المتحدة فى 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.0 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 29 كانون الثاني/يناير ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بحوالي 0.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 475.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر إجمالي الإنتاج عند 10.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الأربعاء إلى الاتفاق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق و تعديل مستويات الإنتاج.