شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بعدما فقد التداول فوق الحاجز النفسي عند 1.2$ ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وفى ظل توقعات تأخر حدوث انتعاش اقتصادي قوى فى أوروبا على عكس حدوثه المرجح فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1982$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1961 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1952$ الأدنى منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى اللحظة نسبة 1.3% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى قرابة الخمسة أشهر إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،باعتبار الدولار أفضل استثمار بديل فى أوقات ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

سيطرت حالة من الحذر على معظم الأسواق العالمية ، عقب التطورات المرتبطة بسهم شركة جيم ستوب ، بعدما أجبر مستثمري التجزئة ،صناديق التحوط والاستثمار الكبرى على تغطية مراكز البيع على المكشوف ، الأمر الذي كبد تلك الصناديق خسائر بمليارات الدولارات.

دعم عمليات شراء الدولار أيضا ، توقعات حدوث انتعاش اقتصادي فى الولايات المتحدة أسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الواسع فى البلاد.