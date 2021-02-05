شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد استأنف مسيرات تحقيق مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.19% لتتداول حالياً عند 1,103.54$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,101.45$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 91.58 مقارنة بالافتتاحية عند 91.48.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 77 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد 140 ألف وظائف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.7% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 66.0$ مليار مقابل 68.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 12.1$ مليار مقابل 15.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمير، بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي تمرير أعضاء الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب مشروع قانون الموازنة.

الأمر الذي من المفترض أن يمهد الطريق إلى إقرار حزمة التحفيز في الكونجرس والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع هدا العام وأطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، حيث وافق 218 عضو مقابل رفض 212 عضواً على مشروع الموازنة الجديدة، ما يفتح الطريق للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز بأغلبية بسيطة عوضاً على تمريرها بواقع 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً إلى تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تصريح بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 103.99 مليون ولقي 2,260,259 شخص مصرعهم في 223 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق في معظم البلدان عالمياً لحد من انتشار الفيروس التاجي.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.