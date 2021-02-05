شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة للدولة تحذر من رفقاء السوء‏ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ‫مادة فيلمية توعوية تحكي عن مخاطر مخالطة رفقاء السوء، والعواقب القانونية لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تتراوح وتختلف عقوباتها باختلاف القصد من حيازتها حسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.

ويأتي نشر هذه الأفلام التوعوية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.(وام)