شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في ألمانيا يصيب 5 أشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية نقلاً عن متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، أن أشخاصاً عدة أصيبوا بجروح إثر انفجار غاز في ميمنجن بجنوبي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الممكن استبعاد وقوع انفجار آخر. وقالت صحيفة أوجسبورجر ألجماينه: إن الانفجار وقع في مقر الصليب الأحمر الألماني نحو الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، الجمعة، مضيفة أن الشرطة أخلت المنطقة وأن خمسة أشخاص أصيبوا معظمهم بإصابات طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها، إنه من المرجح أن يكون سبب الانفجار حدوث خلل في خط غاز أسفل الشارع الذي يقع فيه المبنى.