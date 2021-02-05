شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا تليجراف»: بريطانيا طردت 3 جواسيس صينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكر تقرير لصحيفة ذا تليجراف، الخميس، أن المملكة المتحدة طردت في العام الماضي ثلاثة جواسيس صينيين دخلوا البلاد بتأشيرات صحفية.

وقال التقرير، الذي لم تتحقق منه «رويترز» بشكل مستقل، نقلاً عن مصدر حكومي بريطاني: إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة.

وذكر التقرير: «كشف جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي5) هوياتهم الحقيقية، وأجبروا بعد ذلك على العودة إلى الصين». وفي يوم الخميس أيضاً، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا ترخيص قناة صينية تلفزيونية بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسيطر على القناة.