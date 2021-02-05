شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المتظاهرين في رانغون احتجاجاً على الانقلاب في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون - (أ ف ب)

تجمّع المئات من الأساتذة والطلاب، الجمعة، أمام جامعة في رانغون عاصمة ميانمار، في أكبر تظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، وفق ما أفاد صحفيون في «فرانس برس».

وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاث في خطوة تدل على المقاومة، وغنوا نشيداً قديماً اشتهر أثناء انتفاضة عام 1988 التي قمعها الجيش بعنف وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي.