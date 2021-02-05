شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بجمعية مستثمرى أكتوبر: المصانع تبحث عن عمال والشباب يفضلون التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن انتشار مركبات التوك توك مازالت تشكل منافسا كبيرا في توفير فرص توظيف للمصانع العاملة بالمنطقة الصناعية، خاصة مع الانتشار الواسع للمركبات في المنطقة.

وقال ريمون عطا الله، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك عدد كبير من المصانع تبحث عن توظيف الشباب في قطاعات مختلفة وخاصة العمالة الفنية، ورغم متوسط الأجر الذي لا يقل حاليا عن نحو 4 آلاف جنيه شهريا، إلا أن هذا المتوسط لا يعتبره عدد لا بأس به من الشباب مناسب قياسا بالعائد الذي يوفره التوك التوك، علما بأن العمل على التوك توك لا يوفر مميزات توفرها فرص العمل بالمصانع مثل التأمينات والبدلات والسكن أيضا.

وأوضح عطا الله، أن الجمعية تولى اهتماما كبيرا بملف التوظيف والتشغيل من أجل القضاء على البطالة وتوفير العمالة الفنية الماهرة لكافة الشركات والمصانع، فى إطار المبادرة التى تطرحها الجمعية للحد من البطالة وسهولة توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وأشار عطا لله إلى أن جمعية المستثمرين تضمن توفير عمل لائق للمواطنين والشباب تمتعا بكافة أنواع الحماية الاجتماعية بدءا من عقد عمل وتأمينات اجتماعية ومواصلات وسكن للمغتربين، إضافة إلى توافر حضانات لأبناء العاملات في بعض الشركات.

وعقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ملتقى للتوظيف بمقر الجمعية في ديسمبر الماضي لتوفير قرابة 3 آلاف وظيفة لكافة أنواع العمالة الفنية بالمصانع.