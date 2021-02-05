شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر عند 790 جنيها بعد هبوط كبير أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار الملحوظ عند 790 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا فى مصر، بعد يوم حافل بالهبوط أمس الخميس، وذلك بسبب الهبوط الكبير فى سعر أونصة الذهب العالمية لتنزل دون 1800 دولار، لأول مرة فى أكثر من شهرين.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 902.75 جنيه

عيار 18 سجل 677 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 790 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أونصة الذهب 1791 دولار

وكان سعر الذهب سجل أمس تراجعات تجاوزت 18 جنيها فى الجرام بسوق الصاغة، على خلفية هبوط كبير بسعر أونصة الذهب عالميا إلى 1797 دولار، بسبب عودة الارتفاع لسعر الدولار بعد إعلان خطة التحفيز الأمريكية وبيانات جيدة عن التوظيف فى أمريكا.

من المتوقع تغير أسعار الذهب فى الساعات القادمة مع مقاومة كبيرة من الذهب للهبوط، حيث يحاول المعدن النفيس الصعود مرة أخرى، إذ يتجه المستثمرون إلى استغلال الهبوط فى الذهب للقيام بعمليات شراء، الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار الساعات القادمة.