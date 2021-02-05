شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 5-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 5-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث ثبت متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أمس الخميس، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك قررت استمرار الشهادة البلاتينية، والتى تبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد ثابت 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.