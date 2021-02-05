الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 5-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث ثبت متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

 

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أمس الخميس، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك قررت استمرار الشهادة البلاتينية، والتى تبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد ثابت 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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