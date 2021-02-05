شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار جنيه تراجع بحركة سحب المواطنين من حسابات البريد عام 18/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت حركة المبالغ المسحوبة من صناديق التوفير التابعة لمكاتب البريد تراجعا ملحوظا خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة السحوبات نحو 98 مليار و242 مليون جنيه، مقابل 114 مليار و153 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2017/2018، بتراجع بلغ نحو 15 مليار و911 مليون جنيه، وفق بيانات حكومية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم المبالغ المودعة في صناديق البريد، والتي بلغت نحو 100 مليار و367 مليون جنيه في العام المالي 18/19، مقابل 101 مليار و214 مليون جنيه في العام المالي السابق له 17/18، بتراجع طفيف بلغ نحو 847 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الحسابات الجارية نحو 21 ألف و502 حساب جاري بالعام 18/19، بينما كان عددها نحو 21 ألف و563 حساب جاري بالعام 17/18، بتراجع طفيف بلغ 61 حساب جاري.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير نحو 782 مكتب بريد بنهاية العام المالي الجاري بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه، بعد الانتهاء من تطوير 816 مكتب بريد، وذلك في إطار التطوير الذي يشهده البريد المصري ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل ما يتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في انحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد، حيث توسعت الهيئة القومية للبريد في تقديم الخدمات المالية، والبريدية، أو خدمات الأحوال المدنية وأخيرا خدمات المحليات.