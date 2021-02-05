شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الملابس تبدأ موسم الأوكازيون الشتوى لمدة شهر.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محلات الملابس الجاهزة بجميع محافظات مصر الأحد القادم الموافق 7-2-2021 للبدء تخفيضات موسم الاوكازيون الشتوي وذلك بعد إعلان الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 لمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين .

وطالب وزارة التموين بضرورة أن تلتزم هذه المحلات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال انه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 الي 50 % في كافة المحافظات، مؤكدا أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد اقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية و التي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية كما أشارت التوقعات السوقية أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين .

وأضاف العربي أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي التقارير من الغرف التجارية بالمحافظات حول عدد المشاركين ومدي الالتزام بالتخفيضات الفعلية علي كافة المنتجات مشيرا الي أن الغرف التجارية لا تدخر جهدا في اطلاق المبادرات أو المشاركة في اي مبادرات قد تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية أو التخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم تسهيلات أو عروض تخفيض في الأسعار .

وأوضح أن الموسم الجديد سيشهد تقديم التخفيضات علي البيع بالمحلات و البيع أون لاين علي المواقع الرسمية للمحلات أو مواقع التسوق الألكتروني تماشيا مع التطورالتكنولوجي الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الألكتروني و التزاما بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مطالبا المستهلكين الابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلع مجهولة المصدر والتي يتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الألكتروني نظرا لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية.