شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الثاني – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب دون حاجز 1800.00 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ونتوقع استمرار الضغط السلبي خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو زيارة مستوى 1765.00 كهدف سلبي تالي، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بدفع السعر نحو الأسفل.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الهابط يعتمد على الثبات دون 1820.00 والأهم دون 1838.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط