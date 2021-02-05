شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف الثاني – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9025 واخترقه ليغلق اشمعة اليومية فوقه، مما يدعم فرص امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة، والتي يتواجد هدفها التالي عند 0.9090.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 0.9190 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 0.9025.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد