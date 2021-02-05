شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ بعد إعادة اختبار مستوى 0.7625، ليكسر خط الاتجاه الرئيسي الصاعد ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مستوى 0.7505 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستويات 0.7625 و0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7520 والمقاومة 0.7625

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط