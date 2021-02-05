شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 60.00، ونتوقع استمرار الميل الصاعد لزيارة مستوى 60.75 كمحطة إيجابية تالية، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50.

الثبات فوق 58.50 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد