شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 56.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 57.35 ثم 59.70 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة التي تنتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، مع الإشارة إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق 55.75 كشرط أول، حيث إن كسره سيدفع السعر لاختبار مستوى 54.55 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد