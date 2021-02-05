شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الهدف السلبي – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية يوم أمس واختبار حاجز 26.00 دولار، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، يدعم التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 25.50.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 27.60 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط