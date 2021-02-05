شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضمن نموذج استمراري – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.2780، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر ينحصر ضمن نموذج علم مثلثي صاعد، وبالتالي، فإن اختراق 1.2855 سيقدّم حافز إيجابي إضافي يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات إيجابية على المدى اللحظي، والأهداف تبدأ عند 1.2895 وتمتد إلى 1.2990 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 1.2780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2780 والمقاومة 1.2910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد