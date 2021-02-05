شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين باختراق مستوى 105.20 والثبات فوقه، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التالية التي تصل إلى 106.00 ثم 106.44.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 105.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 106.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد