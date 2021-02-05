شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي بعد محاولة كسر حاجز 1.3600، ليعيد اختبار دعم القناة الصاعدة المكسور سابقاً والذي يتحول إلى مقاومة ترتفع الآن إلى 1.3690، حيث يحافظ على ثباته دونه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح استئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.3515 – 1.3495، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.3690 مهم لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3570 والمقاومة 1.3740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط