شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف – تحليل - 05-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.1976، ليؤكد فتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الهابطة، والذي يستهدف مستوى 1.1888 كهدف تالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم استمرار الانخفاض داخل القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1976 سيوقف الضغط السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.2064 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط