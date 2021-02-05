شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط للأعلى لها في عام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 22 من كانون الثاني/يناير 2020 وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 20 من شباط/فبراير 2020، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير 2020 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق الولايات المتحدة وقرار أوبك+.

وفي تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.32% لتتداول عند مستويات 56.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 56.23$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.10% لتتداول عند 59.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.17$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 58.84$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 91.57 مقارنة بالافتتاحية عند 91.48، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.53.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 77 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد 140 ألف وظائف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.7% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 66.0$ مليار مقابل 68.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 12.1$ مليار مقابل 15.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمير، بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي تمرير أعضاء الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب مشروع قانون الموازنة.

الأمر الذي من المفترض أن يمهد الطريق إلى إقرار حزمة التحفيز في الكونجرس والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع هدا العام وأطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، حيث وافق 218 عضو مقابل رفض 212 عضواً على مشروع الموازنة الجديدة، ما يفتح الطريق للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز بأغلبية بسيطة عوضاً على تمريرها بواقع 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً إلى تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تصريح بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 29 من كانون الثاني/يناير تقلص العجز لنحو 1.0 مليون برميل مقابل نحو 9.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 475.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 4% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.5 مليون برميل، بينما تعد المخزونات 1% أقل عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، في حين لم تشهد مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل تغير يذكر، إلا أن المخزونات لا تزال 8% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا أيضا الأربعاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي أسفر عن بقاء اللجنة على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها في عام.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 103.99 مليون ولقي 2,260,259 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصة لإجمالي 295 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 411 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 10.9 مليون برميل يومياً، أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ولا يزال الإنتاج تعكس تراجع 2.2 مليون برميل يومياً أو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.