شكرا لقرائتكم خبر عن 15% تراجع فى الأدوات الدراسية وتوافر كبير فى المعروض قبل النصف الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية ، إن موسم الأدوات المكتبية يشهد ركود شديد بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا من جانب وتوقف العام الدراسى مبكرا وفقا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة تخوفا من انتشار الفيروس ، موضحا أن الموسم الحالى 2020-2021 بدأ بتراجع فى الأسعار عن العام الماضى بنحو 15% عن العام السابق عليه.

وأضاف أبو جبل فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، إن الأسواق مستعدة لاستقبال أى طلبات على الشراء مع اقتراب دخول الموسم الدراسى الثانى بعد انتهاء أجازة منتصف العام خلال الأيام المقبلة ، وأوضح أن أسعار الأدوات المكتبية مستقرة ولم ترتفع بسبب وجود مخزون كبير ، وتراجع فى الإقبال ، وعن أبرز أسعار الأدوات المكتبية قال تختلف باختلاف الأنواع والأحجام ومنها :

1 أسعار القلم الجاف تتراوح من 1 إلى 3 جنيهات .

2 أسعار القلم الرصاص من 1 إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون .

3 أسعار الكراسات من 60 قرش إلى جنيهين .

4 أسعار الكشاكيل تتراوح من 1.25 وحتى 20 جنيها على حسب صناعته من السلك أو الدبوس .

5 أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 100 جنية وحتى 1000 جنية للشنط الماركات العالمية .

6 سعر الأستيكة من 1 إلى 3 جنيهات .

7 سعر البراية من 1.5 إلى 5 جنيهات .

8 سعر الزمزامية تتراوح من 5 إلى 30 جنيها .

وقال إن سوق الأدوات المكتبية يحتوى على أسعار وأشكال متنوعة تتناسب مع جميع الفئات من المستهلكين سواء بأسعار مخفضة بسيطة وأسعار مرتفعة على الأنواع الأكثر جودة .