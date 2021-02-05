شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.7586 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7600، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7609، بينما حقق الأدنى له عند 0.7585.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 54.3 مقابل 52.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك استراليا الاحتياطي أعرب من خلال شهادته عن كون السيناريو المعتدل لا يشهد رفع للفائدة على الأقل حتى أواخر عام 2024 وأن سيناريو المتفائل لا يزال لا يفي بمعايير رفع مبكر للفائدة، مضيفاً أنه لا يمكن توصيل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% حينما يكون نمو الأجور عند 2%، وذلك مع أفادته بأنه لن يستبعد شراء المزيد من السندات عقب انتهاء البرنامج الحالي لشراء السندات.

كما تطرق لوي لكون السياسة النقدية القائمة فعالة في الظروف التي تواجهها، مضيفاً أن المعدلات المنخفضة للفائدة قد تدفع أسعار الأصول للتذبذب، إلا أنه في الوقت الراهن لا يرى مخاوف حيال تقييم الأصول، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف المركزي الاسترالي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد البيان بأن البنك المركزي الاسترالي بأن الاقتصاد الاسترالي من المتوقع أن ينمو 3.5% على مدار هذا العام وفي العام المقبل 2022، وتلى ذلك كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات بتراجع 4.2% ومقابل ارتفاع 7.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 77 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد 140 ألف وظائف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.7% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 66.0$ مليار مقابل 68.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 12.1$ مليار مقابل 15.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي تمرير أعضاء الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الموازنة.

الأمر الذي من المفترض أن يمهد الطريق إلى إقرار حزمة التحفيز في الكونجرس والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع هدا العام وأطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، حيث وافق 218 عضو مقابل رفض 212 عضواً على مشروع الموازنة الجديدة، ما يفتح الطريق للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز بأغلبية بسيطة عوضاً على تمريرها بواقع 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً إلى تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تصريح بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.