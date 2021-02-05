شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات الأمس على مستويات قياسية جديدة وسط علامات على تعافي سوق العمل واحتواء تفشي كورونا بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 54.3 مقابل 52.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك استراليا الاحتياطي أعرب من خلال شهادته عن كون السيناريو المعتدل لا يشهد رفع للفائدة على الأقل حتى أواخر عام 2024 وأن سيناريو المتفائل لا يزال لا يفي بمعايير رفع مبكر للفائدة، مضيفاً أنه لا يمكن توصيل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% حينما يكون نمو الأجور عند 2%، وذلك مع أفادته بأنه لن يستبعد شراء المزيد من السندات عقب انتهاء البرنامج الحالي لشراء السندات.

كما تطرق لوي لكون السياسة النقدية القائمة فعالة في الظروف التي تواجهها، مضيفاً أن المعدلات المنخفضة للفائدة قد تدفع أسعار الأصول للتذبذب، إلا أنه في الوقت الراهن لا يرى مخاوف حيال تقييم الأصول، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف المركزي الاسترالي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد البيان بأن البنك المركزي الاسترالي بأن الاقتصاد الاسترالي من المتوقع أن ينمو 3.5% على مدار هذا العام وفي العام المقبل 2022، وتلى ذلك كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات بتراجع 4.2% ومقابل ارتفاع 7.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 1.9%، وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 95.1 مقابل 96.4 خلال كانون الأول/ديسمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.23% ليربح 22.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,888.04، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.27% ليربح هو الأخر 359.63 نقطة ويصل إلى المستوى 28,701.58.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.88% ليربح 48.26 نقطة ويصل إلى المستوى 5,522.21، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% ليربح هو الأخر 16.23 نقطة ويصل إلى المستوى 3,518.09.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.42% ليربح 121.61 نقطة ويصل إلى المستوى 29,235.11، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.31% ليربح هو الأخر 9.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,097.25.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.14% ليربح 18.55 نقطة ويصل إلى المستوى 13,010.69، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.07% ليربح هو الأخر 72.20 نقطة ويصل إلى المستوى 6,837.70.