بنك مصر يُبقي على عائد الشهادة الثلاثية عند 11 % دون تغيير

الشارقة - اميمة ياسر - قررت لجنة الأصول و الخصوم (الألكو) ببنك مصر في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على عائد جميع الشهادات و الودائع بالجنيه المصري و من ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري عند 11 % دون تغيير.

يأتي هذا القرار في ضوء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري اليوم الخميس بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة علي مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم أول اجتماعاتها الثمانية المقرر عقدها في العام الحالي لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد خفضها بمجموع 4% في عام 2020.