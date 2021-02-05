شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غاز تك يشرح الإجراءات المتبعة لتحويل السيارات للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز " غاز تك " احدي شركات قطاع البترول ، أن شركات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي تولي اهتمام كبير بالتيسير علي المواطنين في إجراءات التعاقد لافتا أن المهندس طارق الملا وزير البترول يوجه اهتمامة دائما من خلال متابعتة بشكل يومي للتيسير علي المواطنين بإجراء بسيطة وميسرة في عمليات التحويل.

وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات ، لـ " الخليج 365 " أن اجراءات التحويل تتضمن ان توجة صاحب السيارة إلي مركز تحويل المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية حيث يتم فحص السيارة بشكل فني ولابد أن لاتقل كفاءة المحرك عن 70 % ويتم إخطار صاحب السيارات ببعض الملاحظات في حال وجود ملاحظات حتي تكون العربية صالحة عند التحويل وتعمل بكفاءة بعد التحويل ويتم استلام السيارة في اليوم المقرر للتحويل للتأكد من تلافي جميع الملاحظات.

وتابع المهندس عبد الفتاح فرحات، أنه في نفس توقيت استلام السيارة يتم تقديم صورة إيصال كهرباء أومياة أو غاز أو رخصة السيارة لاثبات محل اقامة ويتم الاستعلام البسيط عن صاحب السيارة ويتم التعاقد علي القسط الميسر سنة بدون فوائد موضحا أنه يتم تركيب طقم التحويل للغاز بالسيارة خلال 2 – 4 ساعات حتي تكون السيارة جاهزة للتشغيل و ثم يتم شحن السيارة بالغاز وضبطها بأحدث أجهزة التكنولوجيا والعمالة المدربة والمهندسين المتواجدين بمراكز التحويل، ويتم استلام كتيب الصيانة والضمان "ضمان سنة بعد التحويل" و يتابع اجراءات الصيانة .

وتعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وتسعى وزارة البترول جاهده فى التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين" ، حيث تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة ، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل ، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد إن المضى قدماً فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين"، تستهدف 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.