شكرا لقرائتكم خبر عن 276.8 مليون دولار استثمارات 13 اتفاقية بحث واستكشاف لهيئة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أن حجم استثمارات 13اتفاقية للبحث والاستكشاف تتضمن 11 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى تعديل اتفاقيتين وقعتها هيئة البترول خلال العام المالي 2019- 2020بلغت حوالي 276.8مليون دولار .

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن حجم منح التوقيع التي لاتسترد لتلك الاتفاقيات بلغت حوالي 90 مليون دولار.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد أكدت إن مساحة التنقيب لـ 13اتفاقية للبحث والاستكشاف تتضمن 11 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى تعديل اتفاقيتين وقعتها هيئة البترول خلال العام المالي 2019- 2020 تبلغ حوالي 24718 كم2 وتتضمن الالتزام بحفر 63بئرا كحد أدني.

وخلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً ، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.